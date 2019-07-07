توفيت السيدة طرفة موسى علاء الدين والدة العميد الركن رياض طه من ضباط المديرية العامة للأمن العام ووالدة زوجة العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2019 الساعة 13.30 في بلدة كفرحمام - قضاء حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة بلدة كفر حمام وبتاريخ 8 / 7 / 2019 في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 9 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 في قاعة البلدة المذكورة وبتاريخ 11 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد الخاشقجي - قصقص - قاعة البرغوت - بيروت.