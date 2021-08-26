توفيت الحاجة نجلاء البعلبكي والدة زوجة العميد المتقاعد تحسين الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 26 / 8 / 2021 الساعة 10.00 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 27 و 28 / 8 / 2021 في قاعة دار طيبة، الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 747214/ 03.