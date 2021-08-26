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Published by lebarmy12 on خميس, 08/26/2021 - 18:46
توفيت الحاجة نجلاء البعلبكي والدة زوجة العميد المتقاعد تحسين الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة نجلاء البعلبكي والدة زوجة العميد المتقاعد تحسين الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 26 / 8 / 2021 الساعة 10.00 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 27 و 28 / 8 / 2021 في قاعة دار طيبة، الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 747214/ 03.
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Date:
الخميس, أغسطس 26, 2021