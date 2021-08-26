Published by lebarmy12 on خميس, 08/26/2021 - 18:46

توفيت الحاجة نجلاء البعلبكي والدة زوجة العميد المتقاعد تحسين الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 26 / 8 / 2021 الساعة 10.00 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 27 و 28 / 8 / 2021 في قاعة دار طيبة، الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 747214/ 03.

 

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Date: 
الخميس, أغسطس 26, 2021