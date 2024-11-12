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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/12/2024 - 17:52
توفيت المربية أميمة بحليس والدة زوجة العميد المتقاعد جورج الصغير (٨٠٠١١٢) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت المربية أميمة بحليس والدة زوجة العميد المتقاعد جورج الصغير (٨٠٠١١٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس-الحازمية –مار تقلا.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس-المطيلب، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج الصغير على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٣٠١٦.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 12, 2024