توفيت المربية أميمة بحليس والدة زوجة العميد المتقاعد جورج الصغير (٨٠٠١١٢) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس-الحازمية –مار تقلا.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس-المطيلب، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج الصغير على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٣٠١٦.