Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/12/2024 - 17:52

توفيت المربية أميمة بحليس والدة زوجة العميد المتقاعد جورج الصغير (٨٠٠١١٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس-الحازمية –مار تقلا.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس-المطيلب، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج الصغير على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٣٠١٦.

Ar
Date: 
الثلاثاء, نوفمبر 12, 2024