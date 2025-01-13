Published by lebarmy15 on اثنين, 01/13/2025 - 16:25

توفيت السيدة جورجيت إبراهيم والدة زوجة العميد المتقاعد جورج موسى (٨٦۰۲۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/١/١٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للروم الأرثوذكس - أبلح.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/۱/۱۸ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سيدة الرجاء للروم الملكيين الكاثوليك - الفنار أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج موسى على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٠٢٢٤٨٨.

Ar
Date: 
الاثنين, يناير 13, 2025