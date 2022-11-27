توفيت السيدة فردوس عبد الرضى شاهين والدة زوجة العميد المتقاعد حسين خليفه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 11 / 2022 الساعة 12.00 في حسينية كفررمان – النبطية.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 29و30 / 11 / 2022 في منزل العميد المتقاعد حسين خليفه في كفررمان وبتاريخ 2 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي في بيروت الجناح قرب المديرية العامة الأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 757378 /03.