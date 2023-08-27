توفيت السيدة أميرة البعيني والدة زوجة العميد المتقاعد دانيال الحداد 860124 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 8 /2023 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة – سن الفيل.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 28 / 8 /2023 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.