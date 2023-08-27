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Published by lebarmy2 on أحد, 08/27/2023 - 09:04
توفيت السيدة أميرة البعيني والدة زوجة العميد المتقاعد دانيال الحداد 860124 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أميرة البعيني والدة زوجة العميد المتقاعد دانيال الحداد 860124 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 8 /2023 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة – سن الفيل.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 28 / 8 /2023 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أغسطس 27, 2023