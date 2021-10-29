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Published by lebarmy10 on جمعة, 10/29/2021 - 20:56
توفيت السيدة سعاد إلياس شحاده والدة زوجة العميد المتقاعد زياد زياده من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سعاد إلياس شحاده والدة زوجة العميد المتقاعد زياد زياده من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة الرعائية – جديتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار رعية السيدة في جديتا وبتاريخ 31 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل والدها الكائن في جبيل تجاه أوتيل أحيرام أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العميد المتقاعد زياد زياده: 965994 /03.
-السيدة ندى زوجة العميد المتقاعد:681800 /70.
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Date:
الجمعة, أكتوبر 29, 2021