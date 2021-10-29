Published by lebarmy10 on جمعة, 10/29/2021 - 20:56

توفيت السيدة سعاد إلياس شحاده والدة زوجة العميد المتقاعد زياد زياده من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة الرعائية – جديتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار رعية السيدة في جديتا وبتاريخ 31 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل والدها الكائن في جبيل تجاه أوتيل أحيرام أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العميد المتقاعد زياد زياده: 965994 /03.
-السيدة ندى زوجة العميد المتقاعد:681800 /70.

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Date: 
الجمعة, أكتوبر 29, 2021