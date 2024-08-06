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Published by lebarmy15 on سبت, 06/08/2024 - 13:43
توفيت السيدة أنطوانيت الأشقر والدة زوجة العميد المتقاعد سيمون الدبس (٨٦٠١٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أنطوانيت الأشقر والدة زوجة العميد المتقاعد سيمون الدبس (٨٦٠١٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار اسطفان - بشعلي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون كنيسة مار الياس - إنطلياس.
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Date:
السبت, يونيو 8, 2024