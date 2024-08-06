Published by lebarmy15 on سبت, 06/08/2024 - 13:43

توفيت السيدة أنطوانيت الأشقر والدة زوجة العميد المتقاعد سيمون الدبس (٨٦٠١٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.
 يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار اسطفان - بشعلي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون كنيسة مار الياس - إنطلياس.

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Date: 
السبت, يونيو 8, 2024