توفيت السيدة أنطوانيت الأشقر والدة زوجة العميد المتقاعد سيمون الدبس (٨٦٠١٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار اسطفان - بشعلي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون كنيسة مار الياس - إنطلياس.