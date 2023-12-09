توفيت السيدة ماري ميشال مسعد والدة زوجة العميد المتقاعد شربل القديسي (800146) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13/ 9 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة مار تقلا – الحازمية.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 9 / 2023 من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 13 / 9 /2023 قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه , أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد شربل القديسي على رقم الهاتف: 969535/ 70 .