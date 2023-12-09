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Published by lebarmy14 on ثلاثاء, 09/12/2023 - 07:48
توفيت السيدة ماري ميشال مسعد والدة زوجة العميد المتقاعد شربل القديسي (800146) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ماري ميشال مسعد والدة زوجة العميد المتقاعد شربل القديسي (800146) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13/ 9 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة مار تقلا – الحازمية.
تقبل التعازي بتاريخ 12 / 9 / 2023 من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 13 / 9 /2023 قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه , أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد شربل القديسي على رقم الهاتف: 969535/ 70 .
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Date:
الاثنين, سبتمبر 11, 2023