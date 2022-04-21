توفيت السيدة منتهى أبو شعر والدة زوجة العميد المتقاعد عيد المر من ضباط الجيش اللبناني ووالدة العميد المتقاعد جوزيف ديب من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المـأتم بتاريخ 24 / 4 /2022 الساعة 15.30 في كنيسة القديس جاورجيوس – المية ومية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 25 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك – الربوة ، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد عيد المر على رقم الهاتف : 372282 / 03 او العميد المتقاعد جوزيف ديب على رقم الهاتف : 701200 / 03.