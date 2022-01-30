Published by lebarmy2 on أحد, 01/30/2022 - 21:20

توفيت السيدة لورانس حنا يوسف والدة زوجة العميد المتقاعد غسان البشراوي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 30/ 1 /2022 الساعة 13.00.
تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 /2022 في صالون كنيسة سيدة المعونات في المعلقة – زحلة، أو عبر الإتصال على أرقام الهاتف التالية:
- العميد المتقاعد غسان البشراوي: 039083 /03
- العميد الإداري داني البشراوي: 588548 /03

 

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Date: 
الأحد, يناير 30, 2022