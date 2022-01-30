توفيت السيدة لورانس حنا يوسف والدة زوجة العميد المتقاعد غسان البشراوي من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 30/ 1 /2022 الساعة 13.00.

تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 /2022 في صالون كنيسة سيدة المعونات في المعلقة – زحلة، أو عبر الإتصال على أرقام الهاتف التالية:

- العميد المتقاعد غسان البشراوي: 039083 /03

- العميد الإداري داني البشراوي: 588548 /03