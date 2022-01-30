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Published by lebarmy2 on أحد, 01/30/2022 - 21:20
توفيت السيدة لورانس حنا يوسف والدة زوجة العميد المتقاعد غسان البشراوي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لورانس حنا يوسف والدة زوجة العميد المتقاعد غسان البشراوي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 30/ 1 /2022 الساعة 13.00.
تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 /2022 في صالون كنيسة سيدة المعونات في المعلقة – زحلة، أو عبر الإتصال على أرقام الهاتف التالية:
- العميد المتقاعد غسان البشراوي: 039083 /03
- العميد الإداري داني البشراوي: 588548 /03
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Date:
الأحد, يناير 30, 2022