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Published by lebarmy3 on خميس, 09/19/2019 - 17:52
تقبل التعازي بتاريخي 20 و 21 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سيدة الخلاص - شكا. (رقم هاتف العميد المتقاعد يوسف بزي: 03/506736)
توفيت في المهجر السيدة أمينة الطويل والدة زوجة العميد المتقاعد يوسف بزي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم في المهجر.
تقبل التعازي بتاريخي 20 و 21 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سيدة الخلاص - شكا. (رقم هاتف العميد المتقاعد يوسف بزي: 03/506736)
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Date:
الخميس, سبتمبر 19, 2019