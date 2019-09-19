توفيت في المهجر السيدة أمينة الطويل والدة زوجة العميد المتقاعد يوسف بزي من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم في المهجر.

تقبل التعازي بتاريخي 20 و 21 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سيدة الخلاص - شكا. (رقم هاتف العميد المتقاعد يوسف بزي: 03/506736)

