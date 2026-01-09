توفيت الحاجة سكنة فارس والدة زوجة العميد المهندس المتقاعد عامر رمال (۹۲۰۰٦۱) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة شحور - صور.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية البلدة، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد عامر رمال على رقم الهاتف: ٠٣/٣٢٧٦٧٤.