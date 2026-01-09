- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on جمعة, 01/09/2026 - 17:54
توفيت الحاجة سكنة فارس والدة زوجة العميد المهندس المتقاعد عامر رمال (۹۲۰۰٦۱) من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة سكنة فارس والدة زوجة العميد المهندس المتقاعد عامر رمال (۹۲۰۰٦۱) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة شحور - صور.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية البلدة، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد عامر رمال على رقم الهاتف: ٠٣/٣٢٧٦٧٤.
Ar
Date:
الجمعة, يناير 9, 2026