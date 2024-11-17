توفيت السيدة مسعدى يوسف جواد والدة زوجة العميد المهندس المتقاعد منذر عبوشي (٩٢٠٠٥٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧ بعد صلاة الظهر في روم – جزين.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ١٨ و٢٠٢٤/١١/١٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صيدا – القياعة – بناية مستو – ط٣، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٤٨٤٥٧.