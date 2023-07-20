توفيت السيدة مريم محمود مراد والدة زوجة العميد حسيب عبدالله من منطقة الجنوب – قائد موقع مرجعيون.

يقام المأتم بتاريخ 21 /7 / 2023 الساعة 14.00 في جامع الحاج محمد البساتنة دوار شاتيلا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل ولدها محمد الكائن في تلة الخياط – شارع الأمام أبي حنيفة وبتاريخي 22و23 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 20.00 في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري – جامع محمد الأمين – وسط بيروت، أو عبر الإتصال بالعميد حسيب عبدالله على رقم الهاتف:429108 /03.