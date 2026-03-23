توفيت السيدة جانيت جرجس الكفروني والدة زوجة العميد رمزي النجار من منطقة بيروت.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٣ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة السيدة - عين دارة - عاليه.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح - بعبدا.