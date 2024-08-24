Published by lebarmy12 on سبت, 08/24/2024 - 23:02

توفيت السيدة جورجات إبراهيم عبد النور إبراهيم والدة زوجة العميد سايد شحاده من منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الساعة ۱۷:٠۰ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرعقا – الكورة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ وبتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

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Date: 
السبت, أغسطس 24, 2024