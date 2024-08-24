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Published by lebarmy12 on سبت, 08/24/2024 - 23:02
توفيت السيدة جورجات إبراهيم عبد النور إبراهيم والدة زوجة العميد سايد شحاده من منطقة الشمال.
توفيت السيدة جورجات إبراهيم عبد النور إبراهيم والدة زوجة العميد سايد شحاده من منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الساعة ۱۷:٠۰ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرعقا – الكورة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ وبتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, أغسطس 24, 2024