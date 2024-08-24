توفيت السيدة جورجات إبراهيم عبد النور إبراهيم والدة زوجة العميد سايد شحاده من منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الساعة ۱۷:٠۰ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرعقا – الكورة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ وبتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.