توفيت السيدة آسيا درويش الحاج والدة زوجة العميد سعد الدين سيف الدين من منطقة جبل لبنان - قائد موقع بيت الدين.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١ عقب صلاة الظهر وتوارى الثرى في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة - حي المعبور، وبعد الدفن وبتاريخي ٢ و۲۰۲٥/٢/٣ في قاعة الوالدين - برجا، وبتاريخ ۲۰٢٥/٢/٣ بعد صلاة العصر في مسجد الديماس - قاعة الشيخ أحمد الزعرت أو عبر الاتصال بالعميد سعد الدين سيف الدين على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۰۸۳۲۳.