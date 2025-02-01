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Published by lebarmy2 on سبت, 02/01/2025 - 12:40
توفيت السيدة آسيا درويش الحاج والدة زوجة العميد سعد الدين سيف الدين من منطقة جبل لبنان - قائد موقع بيت الدين.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١ عقب صلاة الظهر وتوارى الثرى في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة - حي المعبور، وبعد الدفن وبتاريخي ٢ و۲۰۲٥/٢/٣ في قاعة الوالدين - برجا، وبتاريخ ۲۰٢٥/٢/٣ بعد صلاة العصر في مسجد الديماس - قاعة الشيخ أحمد الزعرت أو عبر الاتصال بالعميد سعد الدين سيف الدين على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۰۸۳۲۳.
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Date:
السبت, فبراير 1, 2025