Published by lebarmy16 on أربعاء, 04/27/2022 - 13:13

توفيت السيدة حنيني نصري والدة زوجة العميد طبيب الأسنان أسد القاعي من لواء الحرس الجمهوري مفصول الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة النجاة-الحدث، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 28 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
العميد طبيب الأسنان أسد القاعي: خلوي: 631878 / 03.
الدكتور امال الزيات: 685757 / 71.

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Date: 
الأربعاء, أبريل 27, 2022