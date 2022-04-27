توفيت السيدة حنيني نصري والدة زوجة العميد طبيب الأسنان أسد القاعي من لواء الحرس الجمهوري مفصول الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة النجاة-الحدث، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 28 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

العميد طبيب الأسنان أسد القاعي: خلوي: 631878 / 03.

الدكتور امال الزيات: 685757 / 71.