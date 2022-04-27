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Published by lebarmy16 on أربعاء, 04/27/2022 - 13:13
توفيت السيدة حنيني نصري والدة زوجة العميد طبيب الأسنان أسد القاعي من لواء الحرس الجمهوري مفصول الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
توفيت السيدة حنيني نصري والدة زوجة العميد طبيب الأسنان أسد القاعي من لواء الحرس الجمهوري مفصول الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة النجاة-الحدث، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 28 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
العميد طبيب الأسنان أسد القاعي: خلوي: 631878 / 03.
الدكتور امال الزيات: 685757 / 71.
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Date:
الأربعاء, أبريل 27, 2022