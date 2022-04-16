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Published by lebarmy10 on سبت, 04/16/2022 - 15:56
توفيت السيدة غرّة اسكندر والدة زوجة العميد طبيب الاسنان المتقاعد رجا صوايا من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة غرّة اسكندر والدة زوجة العميد طبيب الاسنان المتقاعد رجا صوايا من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 /4 /2022 الساعة 16,00 في كنيسة مار يوسف – زغرتا.
تقبل التعازي بتاريخ 20 /4 /2022 ابتداء من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في كنيسة مار مارون – الجميزة، او عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 298986 /03
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Date:
السبت, أبريل 16, 2022