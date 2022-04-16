توفيت السيدة غرّة اسكندر والدة زوجة العميد طبيب الاسنان المتقاعد رجا صوايا من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 /4 /2022 الساعة 16,00 في كنيسة مار يوسف – زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ 20 /4 /2022 ابتداء من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في كنيسة مار مارون – الجميزة، او عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 298986 /03