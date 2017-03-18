توفيت السيدة جوليا المعلم والدة زوجة العميد عبد البديع عيسى من منطقة الجنوب.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 3 / 2017 الساعة 12.00 في جبانة جبل السويد - بلدة شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل إبنها عبد البديع عيسى الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 22 / 3 /2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي – قاعة البرغوت – بيروت.