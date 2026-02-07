- En
سبت, 02/07/2026
توفيت الشيخة لميا سليم نمور والدة زوجة العميد فادي الحسنيه من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ الساعة ١١.٠٠ في دار رابطة آل أبو زكي الكائنة في بلدة عينبال - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ٩ و٢٠٢٦/٢/١٠ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في دار الرابطة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في دار طائفة الموحدين الدروز - بيروت.
السبت, فبراير 7, 2026