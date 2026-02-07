توفيت الشيخة لميا سليم نمور والدة زوجة العميد فادي الحسنيه من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ الساعة ١١.٠٠ في دار رابطة آل أبو زكي الكائنة في بلدة عينبال - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ٩ و٢٠٢٦/٢/١٠ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في دار الرابطة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في دار طائفة الموحدين الدروز - بيروت.