توفيت السيدة سلام حنا الباشا والدة زوجة العميد مارون عيسى من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 /2024 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – القبيات – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 2 /2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا – جديدة المتن.