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Published by lebarmy2 on سبت, 02/17/2024 - 12:57
توفيت السيدة سلام حنا الباشا والدة زوجة العميد مارون عيسى من مديرية المخابرات.
توفيت السيدة سلام حنا الباشا والدة زوجة العميد مارون عيسى من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 /2024 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – القبيات – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 2 /2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا – جديدة المتن.
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Date:
السبت, فبراير 17, 2024