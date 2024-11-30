توفيت السيدة أملي عارف عساف والدة زوجة العميد وسام أبو حمزه من المديرية العامة للإدارة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ الساعة ۱۱:۰۰ في نيحا الشوف - موقف البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في نيحا الشوف - موقف البلدة وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في منزل العميد وسام أبو حمزه - دير قوبل - الطريق العام - مشروع شجاع فليدج - بلوك (A).