توفيت الشيخة أم ماجد شهلا الحلبي والدة زوجة اللواء الركن المتقاعد حاتم ملّاك من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 4 / 2 / 2022 الساعة 11.00 في بلدة حارة جندل.

تُقبل التعازي بتاريخ 6 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار بلدة حارة جندل أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- اللواء الركن المتقاعد حاتم ملّاك: 70/720008.

- إبن الفقيدة السيّد ماجد: 16479963365 (كندا).

- إبن الفقيدة السيّد صالح: 14164543040 (كندا).

- إبنة الفقيدة السيّدة ياسمين: 70/869087.

- إبنة الفقيدة السيّدة هلا: 71/784008.

- صهر الفقيدة السيّد حسن ملّاك: 03/029005.