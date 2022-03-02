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Published by lebarmy3 on خميس, 02/03/2022 - 23:52
توفيت الشيخة أم ماجد شهلا الحلبي والدة زوجة اللواء الركن المتقاعد حاتم ملّاك من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفيت الشيخة أم ماجد شهلا الحلبي والدة زوجة اللواء الركن المتقاعد حاتم ملّاك من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 4 / 2 / 2022 الساعة 11.00 في بلدة حارة جندل.
تُقبل التعازي بتاريخ 6 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار بلدة حارة جندل أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- اللواء الركن المتقاعد حاتم ملّاك: 70/720008.
- إبن الفقيدة السيّد ماجد: 16479963365 (كندا).
- إبن الفقيدة السيّد صالح: 14164543040 (كندا).
- إبنة الفقيدة السيّدة ياسمين: 70/869087.
- إبنة الفقيدة السيّدة هلا: 71/784008.
- صهر الفقيدة السيّد حسن ملّاك: 03/029005.
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Date:
الخميس, فبراير 3, 2022