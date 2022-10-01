توفيت الحاجة نعمت مبسوط والدة زوجة اللواء الركن المتقاعد محمد خير من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2022 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال - طرابلس، ويوارى الثرى في جبانة باب الرمل.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل اللواء الركن المتقاعد محمد خير الكائن في المعرض - بناية نحاس - الطابق السابع أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:

- اللواء الركن المتقاعد محمد خير: 70/244004.

- السيدة فضيلة (إبنة الفقيدة وزوجة اللواء الركن المتقاعد محمد خير): 79/174770.