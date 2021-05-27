توفيت السيدة ماري شديد بو جوده والدة زوجة المقدم الإداري المتقاعد طوني المتني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 5 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مارت تقلا - المسقى – المتن الشمالي، وتوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: