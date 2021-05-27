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Published by lebarmy4 on خميس, 05/27/2021 - 19:44
توفيت السيدة ماري شديد بو جوده والدة زوجة المقدم الإداري المتقاعد طوني المتني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 5 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مارت تقلا - المسقى – المتن الشمالي، وتوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- المقدم الإداري المتقاعد طوني المتني: 430626 / 03 .
- إبن الفقيدة السيد الياس: 293980 / 03 .
- إبنة الفقيدة السيدة ساميا: 718080 / 70 .
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Date:
الخميس, مايو 27, 2021