Published by lebarmy5 on خميس, 12/11/2025 - 15:24
توفيت الحاجة سميرة عبد المنعم مكة والدة زوجة المقدم الإداري رضوان جابر من الطبابة العسكرية.
أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ الساعة ١٤.٠٠ في حسينية بلدة أنصار - النبطية.
تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۲ و ۲۰۲٥/۱۲/۱۳ في منزل شقيقها المرحوم محمد مكة والد العميد الركن المتقاعد عبد المنعم مكة ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/١٤ ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ۱۱.۰٠ في حسينية برج البراجنة.
الخميس, ديسمبر 11, 2025