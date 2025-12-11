توفيت الحاجة سميرة عبد المنعم مكة والدة زوجة المقدم الإداري رضوان جابر من الطبابة العسكرية.

أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ الساعة ١٤.٠٠ في حسينية بلدة أنصار - النبطية.

تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۲ و ۲۰۲٥/۱۲/۱۳ في منزل شقيقها المرحوم محمد مكة والد العميد الركن المتقاعد عبد المنعم مكة ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/١٤ ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ۱۱.۰٠ في حسينية برج البراجنة.