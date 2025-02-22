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Published by lebarmy3 on سبت, 02/22/2025 - 11:48
توفيت السيدة لانا هيام أبي جود والدة زوجة المقدم الركن سيزار سعد من القوات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ الساعة ١٥:٠٠ في كاتدرائية مار إسطفان الرعائية - البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣ ابتداءً من الساعة ٩:٣٠ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱٧:۰۰ في صالون رعية مار إسطفان - البترون، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن سيزار سعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٥٠٤٥٤.
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Date:
السبت, فبراير 22, 2025