توفيت السيدة لانا هيام أبي جود والدة زوجة المقدم الركن سيزار سعد من القوات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ الساعة ١٥:٠٠ في كاتدرائية مار إسطفان الرعائية - البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣ ابتداءً من الساعة ٩:٣٠ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱٧:۰۰ في صالون رعية مار إسطفان - البترون، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن سيزار سعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٥٠٤٥٤.