توفيت الحاجة بهية صالح والدة زوجة المقدم الطبيب صلاح عز الدين من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 / 2018 الساعة 10.00 في جبانة بلدة عرمتا – قضاء جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 28 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في النادي الحسيني للبلدة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 29 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.30 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص التجهيزي العلمي في بيروت – الجناح – جانب المديرية العامة لأمن الدولة ، وسيقام ذكرى الأسبوع بتاريخ 1 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 في النادي الحسيني للبلدة المذكورة أعلاه.