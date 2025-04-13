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Published by lebarmy3 on أحد, 04/13/2025 - 09:20
توفيت الشيخة الفاضلية ناديا حمزة والدة زوجة المقدم المتقاعد سهيل عبد الباقي (۲۰۰۰۰۰۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣ الساعة ۱۱:۰۰ في موقف بلدة الجديدة - بقعاتا - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في نفس البلدة، أو عبر الاتصال بالمقدم المتقاعد سهيل عبد الباقي على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/٥۹۸۰۸۰.
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Date:
السبت, أبريل 12, 2025