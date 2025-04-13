توفيت الشيخة الفاضلية ناديا حمزة والدة زوجة المقدم المتقاعد سهيل عبد الباقي (۲۰۰۰۰۰۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣ الساعة ۱۱:۰۰ في موقف بلدة الجديدة - بقعاتا - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في نفس البلدة، أو عبر الاتصال بالمقدم المتقاعد سهيل عبد الباقي على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/٥۹۸۰۸۰.