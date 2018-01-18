توفيت الشيخة عفاف الشلبي والدة زوجة المقدم المتقاعد عفيف فياض من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 /2018 الساعة 14.00 في دار بلدة بشنقين – الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 19 و 20 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 21 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف المقدم المتقاعد عفيف فياض 625188 /70)