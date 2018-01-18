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Published by lebarmy2 on خميس, 01/18/2018 - 19:12
توفيت الشيخة عفاف الشلبي والدة زوجة المقدم المتقاعد عفيف فياض من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الشيخة عفاف الشلبي والدة زوجة المقدم المتقاعد عفيف فياض من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 /2018 الساعة 14.00 في دار بلدة بشنقين – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 19 و 20 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 21 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف المقدم المتقاعد عفيف فياض 625188 /70)
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Date:
الخميس, يناير 18, 2018