Published by lebarmy2 on خميس, 01/18/2018 - 19:12

توفيت الشيخة عفاف الشلبي والدة زوجة المقدم المتقاعد عفيف فياض من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 /2018 الساعة 14.00 في دار بلدة بشنقين – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 19 و 20 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 21 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف المقدم المتقاعد عفيف فياض 625188 /70)

 

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Date: 
الخميس, يناير 18, 2018