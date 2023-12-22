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Published by lebarmy12 on جمعة, 12/22/2023 - 12:00
توفيت السيدة مي سلمان الحكيم والدة زوجة المقدم فوزي غبار من فوج الحدود البرية الرابع.
توفيت السيدة مي سلمان الحكيم والدة زوجة المقدم فوزي غبار من فوج الحدود البرية الرابع.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2023 الساعة 13,00 في بيت حاصبيا، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في البيت المذكور أعلاه ويقام موقف بتاريخ 26 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة الرضوان - عاليه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/598733.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 22, 2023