Published by lebarmy12 on جمعة, 12/22/2023 - 12:00

توفيت السيدة مي سلمان الحكيم والدة زوجة المقدم فوزي غبار من فوج الحدود البرية الرابع.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2023  الساعة 13,00 في بيت حاصبيا، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 12 / 2023  ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في البيت المذكور أعلاه ويقام موقف بتاريخ 26 / 12 / 2023  ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة الرضوان - عاليه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/598733.

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Date: 
الجمعة, ديسمبر 22, 2023