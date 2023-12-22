توفيت السيدة مي سلمان الحكيم والدة زوجة المقدم فوزي غبار من فوج الحدود البرية الرابع.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2023 الساعة 13,00 في بيت حاصبيا، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في البيت المذكور أعلاه ويقام موقف بتاريخ 26 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة الرضوان - عاليه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/598733.