- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أربعاء, 09/10/2025 - 10:09
توفيت السيدة عطاف يوسف بطرس والدة زوجة المقدم محمد طالب من المديرية العامة للإدارة.
توفيت السيدة عطاف يوسف بطرس والدة زوجة المقدم محمد طالب من المديرية العامة للإدارة.
أقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة أب الآباء ابراهيم - جنسنايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠ إعتبارًا من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الأربعاء, سبتمبر 10, 2025