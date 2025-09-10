توفيت السيدة عطاف يوسف بطرس والدة زوجة المقدم محمد طالب من المديرية العامة للإدارة.

أقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة أب الآباء ابراهيم - جنسنايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠ إعتبارًا من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.