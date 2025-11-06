توفيت السيدة رويدا الحسن والدة زوجة الملازم الأول علي نسر من قطاع جنوب الليطاني.

أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ الساعة ١٥,٠٠ في جبانة بلدة البازورية - صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة /٣/ ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم الأول علي نسر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٥٨٢٨٦١.