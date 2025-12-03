توفيت السيدة فاطمة حبيب جمعة والدة زوجة الملازم الأول فضل عنيسه من لواء المشاة السابع.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳ الساعة ۱۳:۰۰ في جبانة بلدة النبطية.

تقبل التعازي بعد الدفن لمدة ثلاثة أيام في منزل الحاج فوزي حريري (حي المسلخ)، أو عبر الإتصال بالملازم الأول فضل عنيسه على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۹۱۷۱۳۲.