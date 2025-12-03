Published by lebarmy5 on أربعاء, 12/03/2025 - 08:22

توفيت السيدة فاطمة حبيب جمعة والدة زوجة الملازم الأول فضل عنيسه  من لواء المشاة السابع.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳ الساعة ۱۳:۰۰ في جبانة بلدة النبطية.
تقبل التعازي بعد الدفن لمدة ثلاثة أيام في منزل الحاج فوزي حريري (حي المسلخ)، أو عبر الإتصال بالملازم الأول فضل عنيسه على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۹۱۷۱۳۲.

Ar
Date: 
الأربعاء, ديسمبر 3, 2025