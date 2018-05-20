توفيت السيدة منى حنا الغزال والدة زوجة الملازم شربل مسعود من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 5 /2018 الساعة 15.30 في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك في مشغرة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك في الجديدة.