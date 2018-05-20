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Published by lebarmy2 on اثنين, 05/21/2018 - 06:50
توفيت السيدة منى حنا الغزال والدة زوجة الملازم شربل مسعود من منطقة جبل لبنان.
توفيت السيدة منى حنا الغزال والدة زوجة الملازم شربل مسعود من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 5 /2018 الساعة 15.30 في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك في مشغرة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك في الجديدة.
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Date:
الأحد, مايو 20, 2018