Published by lebarmy2 on اثنين, 05/21/2018 - 06:50

توفيت السيدة منى حنا الغزال والدة زوجة الملازم شربل مسعود من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 5 /2018 الساعة 15.30 في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك في مشغرة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك في الجديدة.

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Date: 
الأحد, مايو 20, 2018