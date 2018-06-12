توفيت السيدة جوزفين شكري الحداد والدة زوجة النائب العميد الركن المتقاعد جان طالوزيان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 12 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوسف – بتدين اللقش.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 8 و 9 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار مارون – الشياح.