Published by lebarmy12 on خميس, 12/06/2018 - 19:16

توفيت السيدة جوزفين شكري الحداد والدة زوجة النائب العميد الركن المتقاعد جان طالوزيان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 12 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوسف – بتدين اللقش.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 8 و 9 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة  18,00 في صالون كنيسة مار مارون – الشياح.

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Date: 
الخميس, ديسمبر 6, 2018