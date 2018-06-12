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Published by lebarmy12 on خميس, 12/06/2018 - 19:16
توفيت السيدة جوزفين شكري الحداد والدة زوجة النائب العميد الركن المتقاعد جان طالوزيان من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جوزفين شكري الحداد والدة زوجة النائب العميد الركن المتقاعد جان طالوزيان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 12 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوسف – بتدين اللقش.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 8 و 9 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار مارون – الشياح.
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Date:
الخميس, ديسمبر 6, 2018