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Published by lebarmy5 on أربعاء, 04/09/2025 - 19:20
توفيت السيدة شهرا الخضر والدة زوجة النقيب الإداري وليد العبد الله من لواء المشاة الثاني عشر.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٩ بعد صلاة المغرب في جبانة بلدة مشتى حمود - عكار.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١١ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس، أو عبر الاتصال بالنقيب الإداري وليد العبد الله على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٢٤٠٩٢.
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Date:
الأربعاء, أبريل 9, 2025