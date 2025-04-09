توفيت السيدة شهرا الخضر والدة زوجة النقيب الإداري وليد العبد الله من لواء المشاة الثاني عشر.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٩ بعد صلاة المغرب في جبانة بلدة مشتى حمود - عكار.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١١ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس، أو عبر الاتصال بالنقيب الإداري وليد العبد الله على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٢٤٠٩٢.