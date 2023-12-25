توفيت السيدة رخصات مهنا والدة زوجة النقيب المتقاعد غسان روفايل 930001 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2023 الساعة 11,30 في كنيسة مار اليان الرعائية – رأس بعلبك.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 12 / 2023 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 28 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني – جونيه، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد غسان روفايل على رفم الهاتف: 570194 / 03.