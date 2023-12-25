- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on اثنين, 12/25/2023 - 22:25
توفيت السيدة رخصات مهنا والدة زوجة النقيب المتقاعد غسان روفايل 930001 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة رخصات مهنا والدة زوجة النقيب المتقاعد غسان روفايل 930001 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2023 الساعة 11,30 في كنيسة مار اليان الرعائية – رأس بعلبك.
تقبل التعازي بتاريخ 26 / 12 / 2023 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 28 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني – جونيه، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد غسان روفايل على رفم الهاتف: 570194 / 03.
Ar
Date:
الاثنين, ديسمبر 25, 2023