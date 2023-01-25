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Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/25/2023 - 20:13
توفيت السيدة سامية لبس مهنا والدة زوجة النقيب ايلي زغيب من قطاع جنوب الليطاني.
توفيت السيدة سامية لبس مهنا والدة زوجة النقيب ايلي زغيب من قطاع جنوب الليطاني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار إميل – قب الياس.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 983601 /76.
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Date:
الأربعاء, يناير 25, 2023