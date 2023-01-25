توفيت السيدة سامية لبس مهنا والدة زوجة النقيب ايلي زغيب من قطاع جنوب الليطاني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار إميل – قب الياس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 983601 /76.