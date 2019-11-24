توفيت السيدة مارت اندراوس والدة زوجة النقيب جان حنا من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 11 /2019 الساعة 15.00 في كنيسة مارشليطا – كفر حتنا – البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 26 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 11 /2019 في منزل الفقيدة الكائن في ذوق مكايل – بناية بشارة طراد – الطابق الرابع.