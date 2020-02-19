Published by lebarmy3 on خميس, 02/20/2020 - 06:49

توفيت السيدة ليلى طوق والدة الرائد فرنسوا جعجع من ضباط المديرية العامة للأمن العام ووالدة زوجة النقيب شربل ديب من نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 2 / 2020 الساعة 13.30 في صالة الرحمة الإلهية – برقا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 20 / 2 / 2020 في الصالة المذكورة أعلاه، وبتواريخ 21، 22 و23 / 2 / 2020 في منزل العائلة الكائن في بلدة برقا.

 

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Date: 
الأربعاء, فبراير 19, 2020