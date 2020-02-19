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Published by lebarmy3 on خميس, 02/20/2020 - 06:49
توفيت السيدة ليلى طوق والدة الرائد فرنسوا جعجع من ضباط المديرية العامة للأمن العام ووالدة زوجة النقيب شربل ديب من نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع.
توفيت السيدة ليلى طوق والدة الرائد فرنسوا جعجع من ضباط المديرية العامة للأمن العام ووالدة زوجة النقيب شربل ديب من نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 2 / 2020 الساعة 13.30 في صالة الرحمة الإلهية – برقا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 20 / 2 / 2020 في الصالة المذكورة أعلاه، وبتواريخ 21، 22 و23 / 2 / 2020 في منزل العائلة الكائن في بلدة برقا.
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Date:
الأربعاء, فبراير 19, 2020