توفيت السيدة ليلى طوق والدة الرائد فرنسوا جعجع من ضباط المديرية العامة للأمن العام ووالدة زوجة النقيب شربل ديب من نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 2 / 2020 الساعة 13.30 في صالة الرحمة الإلهية – برقا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 20 / 2 / 2020 في الصالة المذكورة أعلاه، وبتواريخ 21، 22 و23 / 2 / 2020 في منزل العائلة الكائن في بلدة برقا.