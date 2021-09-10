توفيت السيدة نجلا حنا والدة زوجة النقيب عبود الفياض من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد.

يقام المأتم بتاريخ 9 /10 /2021 الساعة 13,00 في كنيسة سيدة الخلاص للروم الملكيين الكاثوليك – عير الرمانة – شارع بيار الجميل.

تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:

- النقيب عبود الفياض: 575686 /03.

- إبنها المهندس نصيف نصيف: 227217 /81.