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Published by lebarmy5 on سبت, 10/09/2021 - 07:42
توفيت السيدة نجلا حنا والدة زوجة النقيب عبود الفياض من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد.
توفيت السيدة نجلا حنا والدة زوجة النقيب عبود الفياض من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد.
يقام المأتم بتاريخ 9 /10 /2021 الساعة 13,00 في كنيسة سيدة الخلاص للروم الملكيين الكاثوليك – عير الرمانة – شارع بيار الجميل.
تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:
- النقيب عبود الفياض: 575686 /03.
- إبنها المهندس نصيف نصيف: 227217 /81.
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Date:
الجمعة, أكتوبر 8, 2021