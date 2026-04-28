توفيت السيدة نجاح المصري والدة زوجة النقيب علي حوا من منطقة جبل لبنان.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٨.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۲۱.۰۰ في منزل شقيق الفقيدة، الحاج خضر المصري، الكائن في بلدة برقايل - عكار (الكروم)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٨١/٣٠٤٠٤١.