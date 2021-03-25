توفيت الشيخة إيفيت غصن والدة زوجة النقيب غسان بو حمدان من منطقة جبل لبنان – موقع بيت الدين.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 3 /2021 الساعة 11.00 في بلدة كفر حيم – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 26 و 27 / 3 /2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 28 / 3 /2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 15.00 في دار البلدة المذكورة أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 502705 /03 .