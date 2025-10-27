توفيت السيدة جورجيت برزغل والدة زوجة النقيب فادي الحداد من الغرفة العسكرية.

يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ الساعة ١٥,٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - جديدة المتن شارع الأنوار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨ اعتبارًا من الساعة ١٣,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.