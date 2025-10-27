- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 10/27/2025 - 14:28
توفيت السيدة جورجيت برزغل والدة زوجة النقيب فادي الحداد من الغرفة العسكرية.
توفيت السيدة جورجيت برزغل والدة زوجة النقيب فادي الحداد من الغرفة العسكرية.
يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ الساعة ١٥,٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - جديدة المتن شارع الأنوار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨ اعتبارًا من الساعة ١٣,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الاثنين, أكتوبر 27, 2025