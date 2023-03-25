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Published by lebarmy16 on أحد, 03/26/2023 - 07:14
توفيت السيدة ليلى رزق الله غضبان والدة زوجة النقيب فادي عوض من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
توفيت السيدة ليلى رزق الله غضبان والدة زوجة النقيب فادي عوض من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – القاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سانت ريتا – جديدة المتن، أو عبر الإتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 873340 / 71.
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Date:
السبت, مارس 25, 2023