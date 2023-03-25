توفيت السيدة ليلى رزق الله غضبان والدة زوجة النقيب فادي عوض من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – القاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سانت ريتا – جديدة المتن، أو عبر الإتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 873340 / 71.