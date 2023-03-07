توفيت الحاجة وردة حسن فواز والدة زوجة النقيب محسن دياب من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 6 / 2023 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة تبنين – الجنوب.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 28 و29 / 6 / 2023 في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 3 / 7 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالنقيب محسن دياب على رقم الهاتف:373370 /03.