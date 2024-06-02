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Published by lebarmy3 on ثلاثاء, 02/06/2024 - 21:06
توفيت السيدة هناء محيش والدة زوجة النقيب محمد محيش من اللواء اللوجستي.
توفيت السيدة هناء محيش والدة زوجة النقيب محمد محيش من اللواء اللوجستي.
أُقيم المأتم بتاريخ 6 / 2 / 2024 الساعة 12,00 في جبانة الغرباء - الزاهرية - طرابلس.
تُقبل التعازي بتاريخي 7 و 8 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 ، للرجال في قاعة مسجد الحميدي - الزاهرية - طرابلس، وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في الزاهرية - الطريق العام - بناية أم علي، أو عبر الإتصال بالنقيب محمد محيش على رقم الهاتف:079144 / 76 .
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Date:
الثلاثاء, فبراير 6, 2024